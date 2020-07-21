مسبار الأمل.. أول رحلة عربية للمريخ (فيديوجراف)

الثلاثاء 21 يوليه 2020

كشف فيديوجراف أن دولة الإمارات أطلقت أول مسبار عربي لاستكشاف كوكب المريخ.



وأوضح أن الصاروخ يحمل اسم إتش 2 إيه، تم إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان، كما أن المسبار انطلق يوم الاثنين الماضي ويصل عام ٢٠٢١.

المشروع شارك فيه 200 مهندس ومهندسة إمارتيين على مدى ٦ سنوات، و صمم المسبار للدوران حول كوكب المريخ ودراسة ديناميكية عمل غلافه.

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من المستهدف الوصول لسبب هروب الطاقة من الطاقة من غلاف الكوكب، كما أن الخطوة أعادت الأمل للعرب في مجال استكشاف الفضاء.

قالت عنه مصر أنه خطوة تجسد استرجاع لأمجاد الأمة في الاكتشافات.