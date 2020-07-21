شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفض الاعتراف بأي اتفاقيات بين تركيا والوفاق والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يوليه 2020 رفضت مصر الاعتراف بأي اتفاقيات بين تركيا والوفاق. وجددت مصر تمسكها بتفكيك الميليشيات المسلحة في ليبيا، كما رفضت سيطرة الجماعات المتطرفة والإخوان على القرار الليبي. وجددت مصر رفضها إقامة أي قواعد عسكرية تركية في ليبيا، موضحة أنها تريد حصر السلاح الليبي بيد الدولة فقط. Advertisements واشترطت مصر سحب المعدات العسكرية التركية من ليبيا قبل أي حوار، مؤكدة أنها أبلغت أميركا ودولا أوروبية رفضها تقسيم ليبيا. ورفضت مصر فكرة استبعاد حفتر أو عقيلة صالح بناء على أي رغبة تركية. وذكرت مصر، انها لم تبحث إلا الملف الليبي والانسحاب التركي غير المشروط، رافضة فكرة إبعاد الجيش الليبي عن سرت والجفرة

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