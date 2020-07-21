خسائر قروض تتجاوز 400 مليار يورو تنتظر بنوك أوروبا

وذكر تقرير من خدمات المستثمرين في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن" القروض للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم والقروض الاستهلاكية غير المؤمنة في أوروبا، التي زادت بأكثر من 20 بالمئة بين نهاية 2014 وحزيران 2019، هي الأكثر تهديدا".وفي سياق منفصل، قال تقرير لشركة الاستشارات المالية "أوليفر وايمان" إن الخسائر الائتمانية في البنوك الأوروبية قد تصل إلى 400 مليار يورو، إذا اضطرت المنطقة لفرض إجراءات إغلاق شاملة للمرة الثانية للحد من انتشار الفيروس.

واضافت الشركة ان "هذه الخسائر الائتمانية تعادل أزمة منطقة اليورو بين عامي 2012 و2014، لكنها تقل بنسبة 40 بالمئة عن الخسائر التي شهدتها الأزمة المالية العالمية بين 2008 و2010".

