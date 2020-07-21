أطباء يكتشفون طريقة 'فريدة' لقتل فيروس كورونا في 40 ثانية

تمكن العلماء في جامعة نوفوسيبيرسك من تطوير طريقة فريدة يمكن من خلالها تدمير مسببات الأمراض الفيروسية COVID-19 في غضون دقيقة واحدة. يتم القضاء على عدوى الفيروس التاجي من خلال التعرض للعلاج الديناميكي الضوئي - تستغرق 40 ثانية فقط.
وقال العلماء، بحسب قناة "زفيزدا": "باستخدام تدفق طاقة ليزر منخفض الطاقة وكميات قليلة جدا من المحسسات الضوئية الطبية، تمكنا ليس فقط من تعطيل النشاط الفيروسي SARS-CoV-2 بالطريقة الديناميكية الضوئي، ولكن أيضًا لإثبات أن الخلايا المصابة بفيروس SARS-CoV-2 يتم معالجتها بواسطة العلاج الديناميكي الضوئي.
وقال العلماء، بحسب قناة "زفيزدا": "باستخدام تدفق طاقة ليزر منخفض الطاقة وكميات قليلة جدا من المحسسات الضوئية الطبية، تمكنا ليس فقط من تعطيل النشاط الفيروسي SARS-CoV-2 بالطريقة الديناميكية الضوئي، ولكن أيضًا لإثبات أن الخلايا المصابة بفيروس SARS-CoV-2 يتم معالجتها بواسطة العلاج الديناميكي الضوئي.
يشير الخبراء إلى أنه يتم الآن استخدام هذا العلاج لمعالجة بعض أنواع السرطان.
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