روحاني: إيران تتعهد للعراق بالوقوف إلى جانبه بكل طاقاتها

ولفت روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران، إلى أنه بحث مع الكاظمي القضايا الإقليمية وتفشي كورونا، مؤكدا أن إيران تتعهد للعراق بالوقوف إلى جانبه بكل طاقاتها.

وأضاف روحاني أنه "خلال فترة تولي الكاظمي رئاسة الوزراء شهدنا تطورا في الحركة التجارية بين البلدين وهذا ما بحثناه اليوم"، مؤكدا أنه "لدى إيران القدرة على تلبية حاجة العراق في المجال الصحي والدوائي ومستعدون لتبادل وجهات النظر بين المسؤولين الصحيين".

وأشار روحاني إلى أن الجانبين بحثا اليوم كذلك تطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البلادين، مشددا على أن هناك "إرادة إيرانية لتطوير العلاقات لتصل إلى حجم 20 مليار دولار أمريكي".

وأكد روحاني عزم البلدين على تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقا، من بينها قضية البنى التحتية الاقتصادية واتصال طرق الحديد بين خرمشهر والبصرة وتجريف شط العرب.