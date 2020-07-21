روحاني: إيران تتعهد للعراق بالوقوف إلى جانبه بكل طاقاتها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الثلاثاء، إنه لدى إيران القدرة على تلبية حاجة العراق في المجال الصحي والدوائي.
ولفت روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران، إلى أنه بحث مع الكاظمي القضايا الإقليمية وتفشي كورونا، مؤكدا أن إيران تتعهد للعراق بالوقوف إلى جانبه بكل طاقاتها.
وأشار روحاني إلى أن الجانبين بحثا اليوم كذلك تطوير وتنمية العلاقات التجارية بين البلادين، مشددا على أن هناك "إرادة إيرانية لتطوير العلاقات لتصل إلى حجم 20 مليار دولار أمريكي".
وأكد روحاني عزم البلدين على تطبيق الاتفاقيات الموقعة سابقا، من بينها قضية البنى التحتية الاقتصادية واتصال طرق الحديد بين خرمشهر والبصرة وتجريف شط العرب.
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