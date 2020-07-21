بالصور.. رفع كتل كونكريتية وضعت منذ عام 2006 جنوب بغداد

أعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن رفع كتل كونكريتية وضعت منذ عام 2006 جنوب العاصمة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية ودائرة بلدية الدورة وبمتابعة مكتب امين بغداد باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط الزقاق 56 المسمى بدور النفط ضمن حي الجمعية المحلة 842 جنوب بغداد بعد استحصال الموافقات اللازمة".



وأضافت أن "الملاكات الخدمية في الامانة باشرت بعدها بحملة لتنظيف وتأهيل الموقع المغلق منذ سنة 2006".

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