الهند: 587 وفاة و37148 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 587 حالة وفاة بالإضافة إلى 37148 إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة ورعاية الاسرة الهندية في بيان إن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 28084 حالة وفاة و1155191 اصابة بالفيروس التاجي مشيرة إلى ان عدد المتعافين ارتفع الى 724578 شخصا.

وتوصف ولايات (ماهاراشترا) و(تاميل نادو) و(نيودلهي) و(تيلانجانا) و(كارناتاكا) و(آسام) و(بيهار) بأنها من اكثر الولايات تضررا بالجائحة في الهند.

وكانت السلطات الهندية دعت الحكومات والسلطات المحلية والمواطنين الى توخي الحذر بعد دخول البلاد الى فترة الانفتاح الثانية وتخفيف اجراءات الاغلاق التي فرضت بسبب (كورونا).