- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر ترفض الاعتراف بأي اتفاقيات بين تركيا والوفاق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
أنقرة طرابلس - الخليج 365
رفضت مصر الاعتراف بأي اتفاقيات بين تركيا والوفاق.
وجددت مصر تمسكها بتفكيك الميليشيات المسلحة في ليبيا، كما رفضت سيطرة الجماعات المتطرفة والإخوان على القرار الليبي.
وجددت مصر رفضها إقامة أي قواعد عسكرية تركية في ليبيا، موضحة أنها تريد حصر السلاح الليبي بيد الدولة فقط.
واشترطت مصر سحب المعدات العسكرية التركية من ليبيا قبل أي حوار، مؤكدة أنها أبلغت أميركا ودولا أوروبية رفضها تقسيم ليبيا.
ورفضت مصر فكرة استبعاد حفتر أو عقيلة صالح بناء على أي رغبة تركية.
وذكرت مصر، انها لم تبحث إلا الملف الليبي والانسحاب التركي غير المشروط، رافضة فكرة إبعاد الجيش الليبي عن سرت والجفرة
كانت هذه تفاصيل خبر مصر ترفض الاعتراف بأي اتفاقيات بين تركيا والوفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.