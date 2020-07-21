مصر ترفض الاعتراف بأي اتفاقيات بين تركيا والوفاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020

أنقرة طرابلس - الخليج 365

رفضت مصر الاعتراف بأي اتفاقيات بين تركيا والوفاق.



وجددت مصر تمسكها بتفكيك الميليشيات المسلحة في ليبيا، كما رفضت سيطرة الجماعات المتطرفة والإخوان على القرار الليبي.

وجددت مصر رفضها إقامة أي قواعد عسكرية تركية في ليبيا، موضحة أنها تريد حصر السلاح الليبي بيد الدولة فقط.

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واشترطت مصر سحب المعدات العسكرية التركية من ليبيا قبل أي حوار، مؤكدة أنها أبلغت أميركا ودولا أوروبية رفضها تقسيم ليبيا.

ورفضت مصر فكرة استبعاد حفتر أو عقيلة صالح بناء على أي رغبة تركية.

وذكرت مصر، انها لم تبحث إلا الملف الليبي والانسحاب التركي غير المشروط، رافضة فكرة إبعاد الجيش الليبي عن سرت والجفرة