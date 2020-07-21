«الملك سلمان بخير».. رويترز تكشف تطورات الحالة الصحية للعاهل السعودي

كشفت وكالة "رويترز" عن تطورات الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك بعد نقله إلى مستشفى بالعاصمة الرياض أمس الإثنين بسببب إلتهاب في المرارة.
وأمس الإثنين، أعلن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان (84 عاماً) قد دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوص.
ونقلت رويترز عن مصادر سعودية لها، رفضت الكشف عن أسمائهم، إن الملك سلمان "بخير".
كما نقلت الوكالة عن مصدر آخر، طلب عدم ذكر اسمه، إنه تحدث مع أحد أبناء الملك سلمان أمس الاثنين وكان "هادئاً" وإنه لا يوجد شعور بالقلق بشأن صحة العاهل السعودي.
وأفادت وسائل إعلامية سعودية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سافر عائداً إلى الرياض أمس الاثنين من قصره في مدينة نيوم المطلة على البحر الأحمر وألغى اجتماعاً كان مخططاً له مع وفد عراقي زائر.
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