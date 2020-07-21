لأول مرة في تاريخ مصر.. لماذا عقد البرلمان «جلسة سرية» لتفويض السيسي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا ؟

وافق مجلس النواب، أمس الإثنين، في "جلسة سرية" على إرسال قوات عسكرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة، في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال المليشيات الأجنبية.

وكشفت وسائل إعلامية عن سبب عقد جلسة مجلس النواب حول إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بشكل سري لأول مرة في تاريخ مصر.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن الشعب المصري لم يسمع بجلسات تفويض من قبل البرلمان من قبل، لافتة إلى أن الحروب التي خاضتها مصر في السابق، كان أمر تدخل الجيش يصدر من رئيس الجمهورية مباشرة.

ولفتت إلى أن الدستور المصري قبل 2014 لم يتضمن المادة 152، التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وأضافت أنه إذا لم يكن مجلس النواب قائم، فإنه يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

وكشف المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، عن سبب سرية جلسة النواب أمس، بشأن تفويض القيادة السياسية بإرسال قوات مصرية للقيام بمهام قتالية خارج الحدود.

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وقال "فوزي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن " سبب سرية الجلسة هو أن اللائحة الداخلية للمجلس، تفيد بأنه لا يكون إعلان الحرب أو إرسال قوات مصرية للخارج إلا من خلال جلسة سرية.

وأضاف: "الجلسة كانت تاريخية، كاشفا عن أن آخر جلسة سرية في تاريخ المجلس كانت من 50 سنة، معقبا :"جلسة أمس السرية تعد السابعة في تاريخ المجلس".

وأوضح فوزي أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة وصل إلى 510 نواب، وانتهت الجلسة بالتصويت الجماعي بالموافقة لكل النواب، مضيفاً: "كل النواب وقفوا مؤيدين للقرار، وعند طلب رئيس البرلمان وقوف المعارضين لم يقف أحد".

كما كشف صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، عن سبب سرية جلسة مجلس البرلمان التي عقدت لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال قوات قتالية خارج حدود البلاد حماية للأمن القومي، مشيراً إلى أن السبب هو كون القضية تمس الأمن القومي المصري.

وقال حسب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث" وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الإثنين، إن رئيس مجلس النواب أتاح للنواب التعبير عن وجهة نظرهم وفقا للكتلة البرلمانية التي يمثلها نحو 510 من النواب.

وأكد أن موافقة البرلمان تعني رخصة للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية لحماية مقدرات الدولة المصرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من قبل القيادة السياسية، مؤكدًا أن جلسة البرلمان لا تعني إعلان الحرب لكنها تعني منح رخصة قتالية للجيش المصري في حال اقتضت الضرورة.