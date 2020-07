La visite du ministre turc de la Défense au Qatar vient en complément des plans malveillants d'Erdogan

Advertisements

Les ambitions de la Turquie se poursuivent à l'égard du Qatar afin de drainer ses ressources et sa richesse en vue d'éviter d'exposer les erreurs et l'échec du président Recep Tayyip Erdogan, ainsi que de soutenir les plans terroristes, en Libye, au Yémen, en Syrie et d'autres pays pour semer le chaos et la corruption, alors Ankara a récemment intensifié ses visites à Doha. Il y a quelques heures, l'Agence de presse officielle du Qatar diffusait sur son compte "Twitter" que l'émir du Qatar Cheikh Tamim bin Hamad a reçu à Doha le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, sans donner plus de détails sur la visite. De manière controversée, la visite d'Akar intervient deux semaines après la première visite à l'étranger du président turc, Recep Tayyip Erdogan, depuis l'épidémie du Coronavirus, qui était pour Doha pour un jour, le 2 juillet. Il a rencontré l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad. Et après, Ankara a annoncé dans une déclaration que les deux parties ont signé de nouveaux accords financiers entre les deux pays. Les observateurs ont révélé que cette visite du ministre turc de la Défense vient en complément des plans d'Erdogan qu'il avait conclus avec Tamim début juillet, et l'épuisement des ressources du Qatar. Le président turc a déjà demandé à Tamim plus de 10 milliards de dollars pour aider l'économie turque en faillite, ainsi que pour fournir un autre soutien financier aux groupes terroristes parrainés par Ankara et Doha dans le monde, combler le déficit des milices en Libye pour empêcher l'avancée de l'armée du maréchal Khalifa Haftar. Lors de la visite controversée d'Erdogan au Qatar, une réunion secrète a eu lieu entre le président et le prince, pendant environ 3 heures, au palais présidentiel à Doha, au cours de laquelle ils ont discuté des relations bilatérales entre les deux pays et ont échangé des points de vue sur des questions régionales et internationales. Erdogan s'est rendu au Qatar accompagné d'un certain nombre de responsables turcs. Parmi eux se trouvent le ministre des Finances, Berat Al-Bairaq, le ministre de la Défense, Hulusi Akar, le directeur des communications du président turc, Fahrettin Altun, le porte-parole du président, Ibrahim Qalin et le chef de l'Organisation nationale du renseignement, Hakan Fidan. Les observateurs ont confirmé que le président turc cherche, à travers sa rencontre avec l'émir du Qatar, à obtenir des fonds pour les guerres qu'il mène sur tous les fronts dans la région arabe, comme l'Irak, la Libye et la Syrie, et à pomper plus d'argent pour couvrir ces autres opérations terroristes. La relation entre les deux pays est devenue universellement connue comme étant basée sur l'idée de soutenir et d'autonomiser des groupes extrémistes partout dans le monde. Les citoyens ont lancé une campagne de colère massive en raison de la visite soudaine et de l'arrogance incendiaire d'Erdogan aux ministres qataris. Ils ont affirmé que le président turc vise à obtenir plus d'argent pour étendre ses associations terroristes en Europe qui ont clairement émergé récemment, ou à cause de son désir de déclarer le Qatar un nouvel État ottoman avec cette visite, soulignant que le président turc ne se sent pas en sécurité au Qatar, où il a amené ses forces spéciales turques pour sécuriser les rues de Doha.