لجنة التضامن بمجلس النواب تؤكد تقديرها ودعمها للجيش الأبيض بمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، عميق تقديرها لكافة أفراد الجيش الأبيض، ودعمها له فى أداء مهمته الوطنية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، ولا خلاف على دعم هذه الفئة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب طلعت خليل وطارق متولى وعبد الحميد كمال، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنه 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم.

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ورأت لجنة التضامن، أن هناك مظلة قانونية قائمة بالفعل تحقق أهداف التعديلات المقترحة بمشروعات القوانين المُقدمة من النواب طلعت خليل وطارق متولى وعبد الحميد كمال، باقتراح بمعاملة من استشهدوا من القائمين على مواجهة الجوائح والأوبئة الفيروسية معاملة شهداء لعمليات الحربية والأمنية من الجيش والشرطة فى المزايا والحقوق التى كفلها لهم القانون رقم (16) لسنة 2018، لكن سيتم استطلع رأى الحكومة عما إذا كان هناك ثمة شك أو تفسير أخر أن المواد القائمة لا تكفى لإجراء التعديل.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، إنه سيتم مخاطبة كافة الوزارات المعنية وفى مقدمتها الصحة والعدل والمالية لبحث إذا كنا بحاجة إلى غطاء تشريعى لتحقيق الغرض من القانون.