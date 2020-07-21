شكرا لقرائتكم خبر عن رجائى عطية للمحامين الجدد: مصر دولة سلام ولا ينال السلام إلا القادر على الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت نقابة المحامين جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد من محافظات البحيرة، والدقهلية، والشرقية، اليوم الثلاثاء، بقاعة اتحاد عمال مصر، ترأس الجلسة نقيب المحامين رجائى عطية، بحضور أعضاء المجلس حسين الجمال، وأبو بكر ضوه، ومحب المكاوي.

وأيد نقيب المحامين، للأعضاء الجدد، استجابة مجلس النواب لطلب القوات المسلحة درع الوطن والعروبة، والمصادقة على إرسال قوات فى مهام قتالية خارج حدود البلاد للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى، مضيفا: "مصر دولة سلام ومحبة للسلام ولكننا محكومين بقاعدة، حيث أنه لا ينال السلام إلا القادر على الحرب، وإلا سوف تهضم حقوقك ولن تنال السلام، وإنما تناله عندما يخشى الآخرين منك ومن جسارتك".

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وأضاف رجائى عطية، إنه لا محاماة بغير جسارة، فيجب أن يكون المحامى جسورا، وهذا لا يعنى خلط الأوراق والتطاول وإنما جسارة مقرونة بآدب وبلاغة وبيان وحجة المحاماة، مضيفا: "ففى كثير من المواقف سوف تتعرضون لامتحانات وإما أن ترخى رأسك وتدع الأمور تجرى فى أعنتها، وتفرط فى واجبك كمحامى يحمل على أكتافه أمانة موكله وأمانة الحق، وإما أن تكون جسورا بالقدر الذى يحفظ لك كرامتك وحقك فى التعبير".

وأشار "عطية"، إلى أن كافة الدوائر المصرية اعتادت أن محضر الجلسة ملكا للمحكمة، وهذا ليس صحيحا، بل هو ملكا لجميع أطراف الخصومة ولكن لرئيس المحكمة أو النيابة حق الاشراف فقط على التحرير، موضحا أنه سطر بابا فى كتاب "رسالة المحاماة" عن محاضر الجلسات لمدى أهميتها.

وشدد نقيب المحامين، على أن المحامى عليه أن يخوض فى كل بحور المعرفة، لأنها كالأوانى المستطرقة، ولذلك عليكم الاطلاع والقراءة فى الأديان، وعلم النفس، والمنطق، والجغرافيا، والتاريخ وغيرها، إضافة لكافة المعارف القانونية، كالقانون الإدارى، والمدنى، والدستورى، والجنائى، وقانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات، وغيرهم، ومن المؤكد أن ما حصلته ستجد نفسك احتجت إليه فى وقت ما، ساردا عدة وقائع له بالمحاكم خلال عمله بالمحاماة وكيف تعامل معها كى يستفيد منها شباب المحامين