شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تعلن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا بالمؤسسات القومية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يوليو ٢٠٢٠ غداً الأربعاء الموافق 22 يوليو ٢٠٢٠، مشددة على ضرورة بدء المؤسسات الصحفية القومية في إجراءات صرف البدل فور وصوله.

كما قررت الهيئة صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين إلى المعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن أشهر ديسمبر 2018 ويناير وفبراير 2019 على حساباتهم البنكية والبريدية.

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و كانت نقابة الصحفيين، قد انتهت من صرف بدل التدريب و التكنولوجيا للعاملين بالصحف الخاصة و الحزبية الأربعاء الماضى .