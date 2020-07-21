شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان: السيسي وضع خطوط حمراء للأمن المصرى أمام الميليشات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفى لحزب الوفد، التحية للقوات المسلحة على دورها الوطنى والإقليمى وذلك أثناء مناقشة البرلمان إرسال الجيش فى مهام قتالية خارج الحدود بالاتجاه الاستراتيجى الغربى، مؤكدا أن القوات المسلحة المصرية هى العمود الفقرى للأمة العربية وهى حائط الصدى فى مواجهة تفتيته وتقسيمه.

وأوضح وهدان فى بيان له اليوم، أن الرئيس السيسى وضع خطوط حمراء للأمن القومى المصرى لا يمكن لأى ميليشيات إرهابية تدعمها حكومات ودول تجاوزها، مؤكدا أن تدخل مصر يأتى لحفظ الأمن القومى المصرى، وحفظ ليبيا من خطر التقسيم، ومنع ميليشيات أردوغان من الاستيلاء على موارد ليبيا النفطية واستمرار التوسع فى أفريقيا.

Advertisements

وأضاف أن الشعب والبرلمان بكل انتماءاتهم على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية فى منع الميليشيات التركية من التغلغل فى شرق ليبيا، مشيرا إلى أن مصر عازمة بقوة وبدون أى تهاون فى دحر قوة الإرهاب ومن يدعمهم.

جدير بالذكر أنه عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد فى جلسة سرية حضرها ٥١٠ من اعضاء المجلس، وذلك فى مساء الإثنين 20 يوليو الجارى، للنظر فى الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

ووافق المجلس بإجماع اراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى العربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.