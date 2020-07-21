شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان": شاطئ النخيل أصبح كارثة تحتاج لحلول حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خطورة المشكلات التى يواجهها شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية والذى تسبب فى غرق كثير من الأشخاص طيلة السنوات الماضية .

وأضاف خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة المشكلات التى يواجهها هذا الشاطئ فى حضور محافظ الإسكندرية، أن هذا الموضوع خطير وبالأخص بعد الحادث الأخير والذى تسبب فى غرق عدد من الشباب، مما يستدعى ضرورة الإسراع لحلها، موضحا أن اللجنة دعت كافة المسئولين بمافيها شركة المقاولين العرب والتى دةوضعت عدد من المصدات داخل المياه .

وطالب النائب أحمد سليمان عضو مجلس النواب عن مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بضرورة العمل على تلافى كارثة شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية والذى ابتلع كثير من الغرقى.

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وقال "سليمان " أن شاطئ النخيل فى محافظة الإسكندرية فى منتهى الخطورة، ولذلك صدر قرار بغلقه، وكان من الأولى بالأجهزة التنفيذية أن تتحرك بشكل قوى لتطبيق هذا القرار ولو باستخدام القوة البسيطة لمنعهم.

وأكد "سليمان" على ضرورة الاستمرار فى عمليات البحث لانتشال جثة الشاب شادى والذى جرفته المياه داخل شاطئ النخيل بسبب الدوامات، مطالبا المحافظ بتكثيف الجهود لانتشال جثمان الشهيد شادى رحمة لأسرته وأباه المكلوم وأمه الثكلى.

فيما وجه النائب احمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، باسمه وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، التعازى لأسرة الشاب شادى واثنين من أسرته بسبب غرقهم نتيجة سباحتهم داخل الشاطئ.