شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة جديدة نحو العالمية.. هيئة (QS Stars) للتصنيف العالمى تمنح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 4 نجوم لتميزها الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنجاز دولى جديد حققته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحصولها على 4 نجوم فى التميز الدولى، حيث أعلنت هيئة التصنيف العالمى للجامعات (QS Stars)، عن منح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST، أربعة نجوم لتميزها الدولى، ليضاف هذا الانجاز الكبير إلى قائمة انجازاتها السابقة على المستويين المحلى والدولى، إذ تعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هى الجامعة المصرية الخاصة الوحيدة التى تنجح فى الحصول على هذا التصنيف من المحاولة الأولى لدخوله.

يأتى ذلك فى إطار رؤية الجامعة نحو السعى الدائم للارتقاء بمنتج التعليم الذكى، وبتطبيقها استراتيجيات شاملة وفريدة وضعتها بمصاف الجامعات العالمية وفق تصنيفات الجامعات، من حيث جودة التعليم وتأهيل خريجين متميزين بقدرات وكفاءات عالية، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وفق رؤية على درجة فائقة من الوعى بأساليب التعليم الحديثة ومتطلبات سوق العمل المتغيرة.

ومن جانبه أعرب خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، عن سعادته لحصول الجامعة على هذا التصنيف الدولى المتميز، وذلك طبقا للتقرير الذى أصدرته منظمة QS؛ لتصنيف الجامعات عام 2020، وأضاف رئيس مجلس الأمناء :"أن نتائج تقييم QS-Stars عن الجامعة تعد شاهدا على التزامها بالعديد من المؤشرات الإيجابية، ومنها المحافظة على موقع الصدارة العلمية لتخريج طلاب مؤهلين بإمكانيات علمية متميزة تؤهلهم لوظائف المستقبل والمنافسة فى سوق العمل من خلال تخصصاتهم المهنية".

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وأكد الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أنهم فخورين بتحقيق هذا الإنجاز الكبير، حيث يعد هذا التصنيف واحدا من أهم التصنيفات لتقييم أفضل الجامعات عالميا، وقد حقق شهرة دولية بين مؤسسات التعليم والبحث العلمى لاعتماده على معايير تقييم تتناول الهيكل البنائى للجامعات، وأشار الدكتور العزازي، إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تمتلك خطة استراتجية تهدف لتطوير البحث العلمى ودعم النشر الدولى للأبحاث العلمية بالجامعة، وإطلاق برامج جديدة تتوافق مع وظائف المستقبل، مع الاستمرار فى الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والفنون وذلك بهدف وصول الجامعة إلى تصنيف خمسة نجوم فى خلال العام القادم.

وحرصت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تقديم الشكر لفريق العمل من IBDL بقيادة الدكتور علاء جراد، والدكتور خالد خلاف الرئيس التنفيذي، على تقديم الدعم والمساعدة الاستشارية فى الإعداد والتأهيل للحصول على التصنيف الدولى، وأكدت الكاشف على الجهود الحثيثة التى بذلتها الجامعة بهدف تحقيق هذا الإنجاز الكبير وفى مدة قصيرة من عمر الجامعة قياسا بجامعات أخرى أقدم وأعرق، مقدمة الشكر لفريق عمل الجامعة المشارك مع IBDL للحصول على هذا التتويج، معربة عن سعادتها باستمرارية التعاون مع IBDL فى ملفات التصنيف الدولي المختلفة والشراكات الدولية.

وقال الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس جامعة مصر للدراسات العليا، إن اعتزاز مؤسسة IBDL، بالتعاون والشراكة مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST، في مجال التنافسية الدولية بالتعليم العالي، تدفعها لتتصدر جامعات الشرق الأوسط، وأضاف أن هذه الخطوة تعزز من مكانة مصر كمركز ريادى للتعليم فى المنطقة، خاصة بعد إعلان هيئة التصنيف العالمى للجامعات ،(QS Stars)، والتى تُعد إحدى أكثر ثلاثة تصنيفات جامعية على مستوى العالم من حيث الأهمية والتأثير، ومن أفضل ثلاث أنظمة لتقييم الجامعات العالمية عن ترتيب وتصنيف الجامعات العربية ضمن التصنيف العالمي.

وأكد الدكتور محمد مصطفى أن حصول جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا MUST على تصـنيف «4 نجوم» وهو التصنيف الذي يمنح للجامعات ذات الحضور الدولي المتميز، وبذلك تعد جامعة مصر MUST، الجامعة المصرية الخاصة الوحيدة التى تنجح فى الحصول على هذا التصنيف من المحاولة الأولى لدخول التصنيف، وأشار إلى أن تصنيف QS، يعتمد على عدة معايير هامة ومحورية، منها: السمعة الأكاديمية للجامعة، والسمعة التوظيفية لخريجيها، ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب، وغيرها من المعايير التى يتم قياسها عن طريق استبيانات إلكترونية.