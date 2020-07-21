ريدوان يطلق رسميا تطبيق تهنئة المشاهير المدفوعة

أطلق الفنان، والمنتج العالمي ريدوان، تطبيق “starzly” أول منصة عربية لمشاهير العالم العربي، يقدمون من خلالها لجمهورهم تهنئات مدفوعة.

وأطلق نادر خياط، المعروف بـ”ريدوان” تطبيق “starzly”، رسميا من دبي، معتبرا إياه في البلاغ، الذي توصل “اليوم 24″ بنسخة منه، اليوم الثلاثاء، حلقة وصل فريدة، وملموسة للتواصل بشكل مباشر بين الجمهور، ونجومه المفضلين، ويوثق الصلة بينهم، وهو أمر مبتكر، ويحمل أفكارًا أسعدت من بدأ باستخدام التطبيق، الذي يضم أسماء من نجوم، ومشاهير الوطن العربي من مطربين، وممثلين، وشعراء، وإعلاميين، ورياضيين، ومن كافة المجالات” .

ويوفر الموقع المختص في تقديم رسائل التهنئة المدفوعة لمختلف المناسبات بالصوت، والصورة على لسان نجوم منها تهاني 3 مشاهير مغاربة، حاليا.

وتتوفر تهنئة ريدوان مقابل 99 دولارا أمريكيا، وتهنئة الفنان أمينوكس، مقابل 79 دولارا أمريكيا، أما تهنئة المدونة المغربية المختصة في ميدان الجمال دينا أقصبي فتتوفر مقابل 49 دولارا أمريكيا.

وينتظر أن ينضم مشاهير مغاربة آخرون، وعرب، وعالميون للتطبيق، الذي يشكل وسيلة للتواصل بينهم، وجمهورهم، وتحقيق دخل عبر ذلك.