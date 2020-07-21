بايدن يستهشد بحديث نبوي في حملته الانتخابية ويتعهد بإلغاء قرار ترامب ضد مواطني دول إسلامية- فيديو

حث مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، المسلمين الأمريكيين على الانضمام إليه في المعركة، من أجل هزيمة الرئيس، دونالد ترامب، داعيا إلى إلغاء حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة في أول يوم لرئاسته للبلاد إذا جرى انتخابه للمنصب.

وأضاف بايدن، في مؤتمر انتخابي مرئي، أمس الاثنين، حمل عنوان “قمة مليون صوت مسلم”، واستضافتها منظمة الدعوة “Emgage Action” لتعبئة الناخبين المسلمين، قبل الانتخابات الرئاسية. وقال “سأنهي حظر (دخول) المسلمين (إلى أمريكا) في اليوم الأول لرئاستي البلاد”.

ووجه بايدن الدعوة إلى مليون ناخب أمريكي من أصول إسلامية إلى مساعدته في الانتخابات، وقال: “لنجعلها فترة رئاسية واحدة لمنافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 3 نونبر” المقبل، حيث موعد الانتخابات الرئاسية.

واستشهد بايدن بحديث للنبي محمد (ص) “من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان”، كما تعهد بإشراك قيادات مسلمة في إدارته الرئاسية، ودعم حقوق الإنسان، والأقليات المسلمة حول العالم.

Advertisements

وطلب بايدن، الذي شغل في السابق منصب نائب الرئيس باراك أوباما، من المسلمين أن يدلوا بأصواتهم لصالحه في الانتخابات المقبلة، لإلحاق الهزيمة بترامب، وقال إنه لن يدعم الأنظمة الديكتاتورية، التي تضطهد شعوبها، ومعارضيها.

وتابع المرشح الديمقراطي “ترامب نشر الكراهية في الولايات المتحدة من خلال أقواله، وأفعاله، ويجب ألا يفوز في الانتخابات المقبلة، وأطلب منكم أن تساعدوني في مكافحة الكراهية في بلادنا”.

كما أكد بايدن وجود فجوة كبيرة بين الأغنياء، والفقراء في الولايات المتحدة، وأنه يجب حل هذه المشكلة، التي تؤثر في المسلمين، أيضا.

وتعمل منظمة (Emgage)، التي تأسست، قبل نحو 7 أعوام في ولاية فلوريدا، على تمكين المسلمين الأمريكيين من خلال حملات تسجيل الناخبين، وكسب التأييد السياسي، أو حثهم على المشاركة كمرشحين في الاستحقاقات الانتخابية.