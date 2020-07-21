أمين جاد يمزج بين الراي والموسيقى اللاتينية

أصدر الفنان أمين جاد، اليوم الاثنين، أغنية جديدة بعنوان “ماما سيتا”، مزج فيها بين الراي، والموسيقى اللاتيتية.
وكشف أمين جاد أن أغنيته الجديدة من كلمات الكاتب، خالد سلام، وألحانه، فيما عاد التوزيع إلى الموزع حكيم خيايطا.
واختار أمين جاد أن يصور كليب الأغنية في مدينة برشلونة تحت إشراف المخرج، رضوان وهبي.
ويأتي إصدار هذا العمل الفني الجديد، لأمين جاد بعد سلسلة إصدارات عديدة، منها” لالا”، أغنيتا “ميامور”، و”بدالة”، كما حقق مع الطاقم المشرف على موسيقى فيلم “عايشة” الجائزة الأولى في مهرجان “لاروشيل” الفرنسي.
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