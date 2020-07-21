طنجة تسجل 75 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ في أقل من 24 ساعة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الثلاثاء، في طنجة، إصابة 75 شخصا بفيروس كورونا المستجد، من بؤر صناعية، ومهنية، ومخالطين.

وتشير مصادر “اليوم 24”، ألى أن الإصابات الجديدة تتراوح أعمارها بين سنة و71 سنة، موزعين على منطقة العوامة، وبوخالف، وحي بنكيران، والسانية الجديدة، وبئر الشفاء، وحي الوردة، وأحرارين، وطنجة البالية، وبني مكادة، وحي عبد الرحمان بن عوف، وعزيب الحاج أبقيو.

وبلغت الحصيلة التراكمية لعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في جهة الشمال 3696 حالة، بينها 2847 تماثلت للشفاء، و75 حالة وفاة.