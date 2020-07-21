بيت جن: اندلاع حريق في منطقة الزابود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق هائل في منطقة أحراش الزابود بقرية بيت جن الجليلية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم الإطفاء والإنقاذ أخمدت بمساعدة مروحيات الحريق ومنعت انتشاره إلى المنطقة المأهولة بالسكان. ولم يبلغ عن إصابات تذكر.
وباشر خبراء الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
وذكر عدد من الأهالي أن الحريق اندلع، على ما يبدو، بفعل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المنطقة.
يذكر أنه شبت عدة حرائق في أحراش ومناطق مفتوحة في مختلف مناطق البلاد، وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحرائق ومنعت انتشار ألسنة النار إلى المناطق السكنية، إثر موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد، في الأيام الأخيرة.
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