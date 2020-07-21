محكمة الاحتلال تفرض السجن المؤبد على الأسير خليل جبارين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر اليوم، الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد على الشاب خليل جبارين، بعد أن كانت قد أدانته في وقت سابق بتنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، في أيلول/سبتمبر العام 2018، أسفرت عن مقتل المستوطن آري بولد. وفرضت المحكمة على الأسير جبارين غرامة يدفعها لعائلة المستوطن.

وأدانت المحكمة العسكرية الأسير جبارين بتسبب بالموت المتعمد، وهي تهمة موازية للقتل العمل في الأراضي المحتلة عام 1967، كما أدانته بثلاث محاولات التسبب بالموت المتعمد، بادعاء أنه تواجد في ثلاثة مواقع أراد تنفيذ عملية طعن فيها وبحيازة سكين.

وفي 18 كانون الثاني/يناير العام الماضي، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسير جبارين في بلدة يطا، جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال جبارين في 16 أيلول/سبتمبر العام 2018، بعد إصابته برصاص الاحتلال في قدمه ويده وكان يبلغ 16 عاما من عمره. وادعى الاحتلال أن الأسير جبارين، طعن المستوطن بولد من مستوطنة "أفرات"، والذي توفي متأثرًا بجراح حرجة في عملية طعن، بالقرب من قرب مستوطنة "غوش عتصيون" شمال الخليل.

وكان الاحتلال قد أفرج عن شقيق الأسير جبارين، إيهاب (15 عاما)، بعد اعتقاله على معبر شمعه جنوب الخليل قبل شهور.