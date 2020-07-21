تطور جديد بشأن مستقبل زيدان مع ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أنه طرأ تطور جديد بخصوص مستقبل المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، مع ريال مدريد الإسباني.

وكان زيدان قد ألمح مؤخرًا إلى إمكانية رحيله عن الميرنغي، بعدما رفض التأكيد على أنه سيظل مدرب ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، يريد جعل زيدان النسخة المدريدية من السير أليكس فيرغسون، المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد.

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يذكر أن فيرغسون قاد الشياطين الحمر لأول مرة عام 1986، وظل في "أولد ترافورد" ولم يقد أي فريق آخر حتى اعتزاله التدريب في 2013.

ولم يسبق لأي مدرب أن قاد ريال مدريد لمدة زمنية طويلة تعادل فترة فيرغسون في اليونايتد.

وسبق أن رحل زيدان عن ريال مدريد بشكل مفاجئ عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 2018.