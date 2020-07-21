مبابي يحسم موقفه من البقاء مع سان جيرمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي حسم موقفه من البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان، في الموسم الكروي القادم.

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" احتفالا بالقميص الجديد لفريقه "فخور لقدرتي على كتابة صفحة جديدة في تاريخ النادي بموسم 2021/2020".

وأضاف المهاجم الفرنسي الواعد "معًا.. نحن فريق لا يقهر".

ولطالما ارتبط كيليان مبابي بالرحيل عن صفوف بي إس جي والانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، وفقا لتقارير صحفية عديدة.

وينتهي تعاقد مبابي مع النادي الباريسي في صيف 2022 علما بأنه انضم للفريق قادما من موناكو في صيف 2017 مقابل 180 مليون يورو.