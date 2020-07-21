"إنستغرام" تدخل على خطّ منافسة "تيك توك"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد تطبيق "إنستغرام" لإطلاق خدمة فيديو جديدة باسم "ريلز" مشابهة لطريقة رفع وتعديل الفيديوهات في تطبيق "تيك توك" الصيني واسع الانتشار.

وطرحت الخدمة أولا في الهند والبرازيل، وستصل في بداية الشهر المقبل إلى الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، على أن يتم تعميمها على مستوى جميع دول العالم تباعًا.

وأطلق "فيسبوك"، المالك لتطبيق "إنستغرام" الخدمة، مستغلًا حظر السلطات الهندية لتطبيق تيك توك الصيني.

ويذكر أن الخدمة الجديدة من فيسبوك تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية، وتركيبها على أي مقاطع موسيقية وصوتية.

وتتيح الخدمة أيضًا للمستخدمين استعارة وإعادة دمج الصوت من مقاطع فيديو خاصة بأشخاص آخرين.

وأطلقت الشركة الأميركية الخدمة في الهند منذ أيام، مستغلة حظر البلاد لموقع “تيك توك” وأكثر من 50 تطبيقا صينيًا بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.

وأطلقت فيسبوك الخدمة لأول مرة في البرازيل في شهر نوفمبر 2019

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وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى الخدمة من خلال رمز جديد سيظهر أسفل الشاشة في تطبيق "إنستغرام"، كما سيمكن نشر مقاطع الفيديو المعدة بواسطة الخدمة، على صفحة "إنستغرام" الرئيسية للمستخدم أو صفحة بحث "إنستغرام" للحسابات المتاحة عامة.

وتمكن الخدمة الجديدة المستخدمين من مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة التي تم إنشاؤها مع “قصص إنستغرام”، أو إرسالها عبر رسالة مباشرة أو نشرها في قسم خاص من الحساب.

وبحسب ما نقله موقع "بيزنس إنسايدر"، فقد بدأ بعض مستخدمي "إنستغرام" في الهند في تلقّي الميزة الجديدة من إنستغرام مع التحديث.

وأكد متحدث باسم "فيسبوك" أن الشركة تهدف إلى تقديم هذه الميزة على نطاق واسع، وأضاف أن "الشركة تخطط لبدء اختبار إصدار محدّث من ’ريلز’ في المزيد من البلدان"، وأضاف أنها طريقة ممتعة وخلاقة للناس للتعبير عن أنفسهم والاستمتاع، قائلا “نحن متحمسون لتقديم هذه النسخة الجديدة إلى المزيد من مجتمعنا العالمي".

وتابع "في الوقت الحالي، نحن لا نشارك أي تواريخ إطلاق أو خطط للدول".

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