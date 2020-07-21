صحيفة إماراتية: يضع مسبار الأمل العرب على الخريطة العالمية في مجال صناعة الفضاء

الثلاثاء 21 يوليه 2020

كتبت صحيفة إماراتية، أن أبعاد عديدة يحملها المسبار في درب الأمل الذي يقطعه عبر الفضاء الآن لاستكشاف كوكب المريخ، كانت موضع اهتمام عالمي فور الإعلان عن إطلاقه وتشغيل أنظمته الملاحية، ليبدأ رحلة تمتد لمسافة 493 مليون كيلومتر على مدى 7 أشهر، قبل أن ينتظم في مداره حول المريخ بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي.



وأشارت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الثلاثاء "، إلى أن المسبار في بُعده الأول، هو تتويج لعقود خمسة من عمر الدولة في البناء والعمل في مختلف المجالات، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، وإيمانها بالاستثمار في الإنسان لصناعة المستقبل واستشرافه، عبر مبادرات نوعية عالمية ترسخ مكانة الإمارات بين دول متقدمة محدودة، تمكنت من إنجاز مثل هذه المهمات العلمية الصعبة في الفضاء.

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وذكرت أن ثاني هذه الأبعاد، ثقة العالم بقدرة الإمارات على تحقيق قفزات علمية تاريخية في مجال صناعة الفضاء، تجسدت في مراحل تجهيز المسبار الذي أُنجز بأيدٍ إماراتية، وضم أجزاء كثيرة من الصناعة الوطنية، مكنته من اختصار الوقت إلى ست سنوات، وبناء كفاءات وطنية تمثل القاعدة لبرنامج الإمارات الفضائي.

وأوضحت في ختام افتتاحيتها أنه في بُعده الثالث، يضع المسبار العرب على الخريطة العالمية في مجال صناعة الفضاء، في ظل توافر الإرادة والتصميم اللذين ميزا البرنامج الإماراتي، ومكناه من وضع بصمة تاريخية تنظر إليها الأجيال الحالية في الدولة والعالم العربي بكل فخر واعتزاز، ويطمح لتعزيزها جيل المستقبل ضمن مسيرة الدولة التنموية خلال الخمسين عاماً القادمة