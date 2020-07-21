شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن الإغلاق التام بين المحافظات لغاية 8 أغسطس والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يوليه 2020 أعلنت عمان الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.

جاء ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطنة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الإغلاق يشمل منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال الفترة المذكورة من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. Advertisements وسيتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية. كما أعلنت السلطنة استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات) وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد. وسجلت وزارة الصحة العمانية اليوم 1487 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا منها 1159 لعمانيين و 328 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة69887 و 337 وفاة وتماثل 46608 حالات للشفاء.

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