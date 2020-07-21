شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. مصرع 15 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

لقي 15 شخصاً على الأقل حتفهم وأصيب العشرات خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية جراء سلسلة الأمطار الموسمية التي هطلت بغزارة في إقليم البنجاب الباكستاني. وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم أن معظم الضحايا سقطوا في مدينتي فيصل آباد وقصور، بسبب انهيار أسقف المنازل والأسوار، وسقوط لوحات الإعلانات والتعرض للماس الكهربائي. وأضافت أن الأمطار الغزيرة أدت كذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من المدن والبلدات، كما غمرت مياه الأمطار العديد من الأحياء المنخفضة ما أدى إلى تعطل حركة المرور.

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