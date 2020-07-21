شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة و305 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إلى تسجيل 305 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 57 ألفا و498 حالة.
ولفتت إلى أن 343 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 49 ألفا و964 حالة.
وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
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