شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة و305 إصابات جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 341 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إلى تسجيل 305 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 57 ألفا و498 حالة.

ولفتت إلى أن 343 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 49 ألفا و964 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.