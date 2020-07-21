السيسي يحصل على موافقة البرلمان المصري لتدخل محتمل في ليبيا

أعطى البرلمان المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل في ليبيا بموافقته على نشر قوات مسلحة في الخارج لقتال "ميليشيات إجرامية" و"عناصر إرهابية أجنبية".

وقد يفجر أي تصعيد عسكري كبير في ليبيا، حيث تقاتل قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، صراعا مباشرا بين القوى الأجنبية التي أرسلت أسلحة ومقاتلين إلى هناك في انتهاك لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال السيسي في الأسبوع الماضي إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي.

وتدعم مصر وكذلك الإمارات وروسيا حفتر الذي تخلى عن هجومه على طرابلس الشهر الماضي أمام قوات تدعمها تركيا.

وطالب نواب ليبيون متحالفون مع حفتر القاهرة هذا الشهر بالتدخل عسكريا لمواجهة تركيا.

وذكر البرلمان المصري في بيان التصويت اليوم الاثنين أن القوات ستدافع عن الأمن القومي بالجبهة الغربية "الاستراتيجية" دون أن يقدم تفاصيل أو أي إطار زمني. ولم يذكر البيان أيضا ليبيا أو تركيا بالاسم.

وعرض التلفزيون المصري الرسمي لافتة في وقت لاحق تقول "مصر وليبيا شعب واحد ومصير واحد".

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