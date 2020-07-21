ألمانيا تطالب تركيا بالتوقف عن تصرفاتها الاستفزازية في منطقة شرق المتوسط المزيد

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، تركيا بالتوقف عن "تصرفاتها الاستفزازية" في منطقة البحر المتوسط.

وقال ماس: "يجب أن تتوقف تركيا عن تصرفاتها الاستفزازية في منطقة شرق المتوسط إذا كان هناك تطور في علاقتها بالاتحاد الأوروبي".

وتشهد العلاقات التركية الأوروبية توترات جراء تحركات أنقرة في شرق البحر المتوسط وليبيا.