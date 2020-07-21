شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تعلن عن تسجيل 305 إصابة جديد بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم الثلاثاء، أنها اجرت أكثر من 40 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشفت عن 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.



كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 343 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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