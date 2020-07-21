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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان.. تأجيل محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989 إلى جلسة 11 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قرر القضاء السوداني، الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس السابق عمر البشير ومعاونيه في قضية انقلاب عام 1989، إلى 11 من أغسطس المقبل، حسبما أفادت مصادر “سكاي نيوز عربية”.
وكانت محاكمة البشير بدأت في وقت سابق من الثلاثاء، في قضية انقلاب عام 1989 الذي أوصله إلى سدة الحكم في البلاد، حيث بقي رئيسا لمدة 30 عاما قبل إطاحته إثر انتفاضة شعبية في أبريل 2019.
وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، وقد جلس إلى جانبه قاضيان آخران: “هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع”.
وإلى جانب البشير، مثل أمام المحكمة في الخرطوم 27 متهما من كبار معاونيه العسكريين والمدنيين، ومن بينهم نائباه الفريق أول بكري حسن صالح وعلي عثمان طه، على خلفية اتهامات بتدبير انقلاب 30 يونيو عام 1989
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