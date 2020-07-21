«من رأى منكم مُنكراً فليغيره بيده».. بايدن يحشد المسلمين الأمريكيين ضد ترامب بحديث للنبي محمد

أعلن مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، عن إنهاء حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، في أول يوم لرئاسته البلاد، في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

وقال بايدن، خلال مؤتمر انتخابي على الانترنت، أمس الإثنين: "سأنهي حظر دخول المسلمين إلى أمريكا في اليوم الأول لرئاستي البلاد".

وجاء المؤتمر بعنوان "قمة مليون صوت مسلم"، والذي نظمته منظمة "Emgage" المعنية بالحقوق السياسية للمسلمين الأمريكيين.

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وطالب بايدن مليون ناخب أمريكي من أصول إسلامية بمساعدته في "انتزاع هذا السُم الموجود فى الحكومة الأمريكية، في إشارة إلى منافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال: "لنجعلها فترة رئاسية واحدة".

ولعب بايدن على مشاعر المسلمين لدعمه ضد ترامب، حيث استدعى حديث النبي محمد: "من رأى منكم مُنكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".

كما تعهد بايدن، بحسب ما نقل موقع "The Hill"، بإشراك قيادات مسلمة فى إدارته الرئاسية، ودعم حقوق الإنسان والأقليات المسلمة حول العالم، مثل الروهينجا والإيجور، إضافة إلى قضايا من يعيشون فى سوريا واليمن وغزة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية أنه سيعمل مع الكونجرس لإصدار تشريع جديد لمواجهة جرائم الكراهية والإهانة، التى طالت الأمريكيين ذوي الأصول الإسلامية واللاتينية والإفريقية خلال فترة حكم ترامب، مُعتبرًا أن الأخير نشرها بأقواله وسياساته.