كلمة السر مقاتلات إف 35 .. صفعة أمريكية على وجه تركيا في توقيت حرج لأردوغان

كشفت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، الاثنين، أن قواتها الجوية ستشتري 8 مقاتلات من طراز "إف 35" الأكثر تطورا في العالم، تم تصنيعها في الأساس لصالح تركيا كجزء من صفقة عسكرية بقيمة 682 مليون دولار.

وتأتي الخطوة التي أعلنتها مجلة "ديفنس نيوز" الأميركية المتخصصة في الشؤون العسكرية، لتنهي عاما من التكهنات بشأن مصير الطائرات المقاتلة التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن"، بعد استبعاد تركيا من البرنامج الخاص بها.

وأوضحت المجلة أن سعر الطائرة الواحدة يبلغ 77.9 مليون دولار، فيما تشمل الصفقة 6 طائرات إضافية لم يكشف عن مصيرها بعد.

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وكانت تركيا تخطط لشراء 100 مقاتلة من طراز "إف 35" وفقا لبرنامج تسليح أميركي، لكنها استُبعدت منه في يوليو من العام الماضي بعد تعاقدها مع روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي "إس 400".

وتلقت أنقرة تحذيرات متكررة من جانب المسؤولين الأميركيين، من أنها قد تخسر صفقة "إف 35" في حال أصرت على شراء منظومة "إس 400" التي تتعارض مع طبيعة عمل المقاتلات الأميركية.

وكانت الولايات المتحدة قررت أيضا إلغاء تدريب طيارين عسكريين أتراك على التعامل مع الطائرة، كجزء من "ضربة عقابية" بحق أنقرة بعد صفقة نظام الدفاع الجوي مع موسكو.

ومنذ ذلك الحين، كان مصير المقاتلات المصنعة لتركيا مجهولا، وفي يناير أفاد البنتاغون أن 24 طائرة "إف 35" كانت في طور الإنتاج لصالح أنقرة، لكن الأخيرة لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الصفقة، وفقا لوكيلة وزير الدفاع الأميركية لعمليات الشراء إلين لورد.