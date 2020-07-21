أظهرت صور تتبع حركة الطيران من موقع "فلايت رادار"، وصول طائرة شحن عسكرية تركية إلى قاعدة الوطية الجوية القريبة من طرابلس، حيث تستمر أنقرة بنقل الأسلحة والمرتزِقة إلى ليبيا وفقا لسكاي نيوز.

وأقامت تركيا جسرا جويا مع طرابلس، بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق، وكانت الطائرة "سي 130" التي انطلقت من مدينة أنطاليا التركية باتجاه العاصمة الليبية آخر الطائرات التي تمر عبره.

ووصلت الطائرة إلى طرابلس عقب اجتماع عقده وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أنقرة، مع نظيره القطري ووزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشأغا، تزامنا مع تصاعد التوتر في ليبيا.