«الفرصة الأخيرة».. قمة إفريقية مصغرة لبحث ملف سد النهضة بحضور الرئيس السيسي اليوم

تعقد اليوم، الثلاثاء، قمة إفريقية مصغرة بحضور قادة مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث ملف سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد فشل المفاوضات الأخيرة التي جرت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن السودان عن عقد قمة إفريقية مصغرة يوم الثلاثاء لمناقشة آخر تطورات ملف سد النهضة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مجلس السيادة السوداني، برعاية رئيس جنوب إفريقيا.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجمعة الماضية، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

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وقال المتحدث باسم رئاسة الجمعورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين.

وخلال الاتصال، أكد الرئيس السيسي على ثوابت الموقف المصري من منطلق ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، ومن ثم حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض الإجراءات المنفردة أحادية الجانب التي من شأنها إلحاق الضرر بحقوق مصر في مياه النيل، معرباً في ذات الوقت عن تقديره لجهود الرئيس رامافوزا في هذا الاطار.

وأشاد الرئيس “رامافوزا” بالنهج البناء الذي اتبعته مصر خلال جولة المفاوضات الأخيرة بشأن سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مما يعكس الإرادة السياسية المصرية لصادقة للوصول إلى حل الأزمة. وقد تم التوافق علي استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية.