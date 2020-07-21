بينها "مشاهدة فيلم وثائقي".. محتجز الرهائن في أوكرانيا يطرح مطالب غريبة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرجل الذي احتجز رهائن في حافلة بمدينة لوتسك، غربي البلاد، طرح مطالب لقادة أوكرانيا الحاليين والسابقين.

ووفق تقارير محلية، أرد المُختطف من كبار المسؤولين في أوكرانيا، وبينهم وزير الداخلية أرسين أفاكوف، والرئيس السابق بيترو بوروشيتكو، أن يقولوا عبر تسجيلات فيديو إنهم "إرهابيون يحميهم القانون".

وقدم الرجل الذي يطلق على نفسه اسم "ماكسيم بلوخوي (السيء)" ويزعم أنه مؤلف كتاب "فلسفة المجرم"، مطلبًا خاصًا للرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي وهو أن ينشر عبر الإنترنت تصريحا يقول "على الجميع مشاهدة فيلم "أبناء الأرض" الصادر عام 2005"، وهو فيلم وثائقي يتحدث عن قضية استغلال البشر للحيوانات.

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وفي وقت سابق، الثلاثاء، أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا، أن المسلح هدد بتفجير قنبلة مزروعة في مكان آخر عن بعد.

وقالت النيابة العامة في بيان على "تليجرام"، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك:"لقد قال الرجل إن الحافلة ملغومة، وإن بحوزته سلاح آلي وعدد من المتفجرات​​​. بالإضافة إلى ذلك، قال إن هناك قنبلة مزروعة في مكان آخر ويمكن تفجيرها عن بعد".

كما أكد مكتب النيابة العامة أن عدة أعيرة نارية قد أطلقت من الحافلة، مما أدى إلى تضرر نافذتين، وأنه لا توجد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات.