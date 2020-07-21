اول تعليق من وزير التعليم بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة بانتهاء الامتحانات.

واختتمت اليوم امتحانات الثانوية العامة، بأداء طلاب علمي الشعبة الرياضيات، امتحان الرياضيات البحتية "الجبر والهندسة الفراغية".

وقال شوقي، في تصريحات له على صفحته الشخصية بفيسبوك: "مبروك للطلاب وأولياء أمورهم انتهاء آخر ثانوية عامة بالشكل التقليدي في ظروف استثنائية بسلام وبأقل المشكلات".

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وتابع وزير التعليم: "خالص شكري وامتناني لمنظومة التعليم المصرية وكافة مؤسسات الدولة".

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، يوم الأحد ٢١ يونيو الماضي، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ ، وإجراءات أمنية مشددة.

ويؤدي امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٦٥٣ ألفًا و٣٨٩ طالبًا وطالبة، تحت إشراف ١٦٨ ألفًا و٣٨٩ معلمًا، في ثلاثة آلاف و٣١٣ لجنة أساسية، و٥٦ ألفًا و٥٩١ لجنة فرعية.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح ١٤ طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.