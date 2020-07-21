بالصور.. محافظ أسيوط يضع حجر أساس وحدتين صحيتين بمركز صدفا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

وضع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، حجر أساس إنشاء وحدتين صحيتين بقريتي الشناينة ومجريس بمركز صدفا، بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليون و790 ألف جنيه.

بدأ المحافظ، جولته بوضع حجر أساس مشروع إحلال كلي للوحدة الصحية بقرية الشنابلة، بتكلفة إجمالية 5 ملايين و800 ألف جنيه، وتفقد الأعمال التي يجري تنفيذها من صب القواعد والأساسات، واستكمل المحافظ جولته بوضع حجر أساس تطوير جناح وإنشاء جناح توسع جديد بالوحدة الصحية بقرية مجريس بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين و990 ألف جنيه.

واستمع محافظ أسيوط، إلى شرح من مدير منطقة الأبنية التعليمية لمعدلات التنفيذ وأعمال تطوير جناح بالمستشفى، وأعمال إنشاء جناح جديد، وتجهيز الوحدة الصحية بالعيادات الشاملة والمجهزة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.