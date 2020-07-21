الصين تشجب مقارنة شخصيات بريطانية بين النازية والأوضاع في شينجيانغ

شجبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، مقارنة شخصيات بريطانية بين ما وقع من النازية إبان فترة الحرب العالمية الثانية، والأوضاع الحالية في منطقة "شينجيانغ" الويغورية، ذاتية الحكم، أقصى شمال غربي الصين، معتبرة هذه المقارنة "أمرًا سخيفًا".



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية

الصينية "وانغ وين بين" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقًا على خطاب لعدد من الشخصيات البريطانية قارنت فيه بين ممارسات النازية والوضع في "شينجيانغ" وتطبيق ما وصفته بـ"التعقيم الإجباري" وانتهاج سلوكيات تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان للأقليات العرقية.



وأشار المتحدث إلى أن الصين أوضحت مرارًا موقفها من قضية شينجيانغ، إذ إنها لا تتعلق بحقوق الإنسان، أو الدين، أو العرق على الإطلاق، بل هي قضية مناهضة الإرهاب العنيف والانفصال، مؤكدًا أن شؤون شينجيانغ داخلية بحتة للصين، وأن بلاده تعارض أي قوى خارجية تتدخل في شؤون شينجيانغ والشؤون الداخلية للصين.