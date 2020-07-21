وزير لبناني: الإغلاق لتجنب تفشي كورونا مدمر للاقتصاد

أكد وزير الأشغال العامة والنقل، في لبنان ميشال نجار، أن إغلاق البلاد لتجنب تفشي فيروس كورونا له تداعيات مدمرة على الاقتصاد اللبناني، الذي يعاني من أزمات متعددة، داعيًا إلى التشدد في تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الرامية إلى منع انتشار الوباء.



قال وزير الأشغال اللبناني – في حديث له اليوم لإذاعة "صوت كل لبنان" – إن المواجهة مع فيروس كورونا مستمرة

ولم تنته بعد، مشيرا إلى أنه لمس نوعا من التراخي لدى المواطنين في التعامل مع التدابير التي وضعتها الدولة وطالبت الالتزام بها لمنع انتشار الوباء، إذ عادوا إلى حياتهم الطبيعية وكأن شيئا لم يكن.



وأشار إلى أن نسبة الوافدين إلى لبنان من الخارج الذين تبين إصابتهم بفيروس كورونا، لا

تتعدى النصف في المائة من المصابين، الأمر الذي لا يشكل خطرا كبيرا على البلاد، مشددا على ضرورة الموازنة بين الاقتصاد والصحة العامة.



وفي ما يتعلق بالأداء الحكومي، دعا وزير الأشغال إلى منح الحكومة بعض الوقت قبل الحكم على أدائها، مشيرا إلى أنها اتخذت على مدى أشهر قرارات جريئة وصائبة.



وأضاف: "الثمر يحتاج لوقت حتى ينضج والوقت الذي نتحدث عنه هو بضعة أشهر اضطرت خلالها الحكومة إلى الخوض في ملفات شائكة، كما أنها تعاملت مع تراكمات عمرها عشرات السنين".