قنصل روسيا يشيد بالإجراءات الاحترازية بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية

أشاد قنصل روسيا فلاديمير ديمبتيسكي بالإسكندرية، بالإجراءات الاحترازية المطبقة بأحد فنادق الإسكندرية، بعد قيامه بزيارة أحد الفنادق الكبرى بالثغر وتجربة إعاشة كاملة به.



وأكد قنصل روسيا - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الإجراءات المتبعة غاية في الدقة ومهنية

جدًا، مضيفًا أن الأجواء مشجعة جدًا للنزلاء المحتملين، وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون السياحي بين مصر ورسيا بجهود مشتركة في ظل العلاقات الثنائية القوية.

وأضاف، أن الخدمات كافة متاحة أيضًا

مع اتباع الإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر إلى القائمين على تلك الأعمال والجهد المميز.



قام قنصل روسيا بالإسكندرية بزيارة أحد الفنادق الكبرى ومشاهدة الإجراءات الاحترازية المطبقة على الطبيعة ومعايشة الخطوات الفعلية بدءًا من دخول الفندق واستلام الغرف وتناول الوجبات في المطعم ودخول الشاطئ وذلك بدعوة من رئيس مجلس إدارة غرفة السياحة بالإسكندرية علي المانسترلي.