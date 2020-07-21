أشاد قنصل روسيا فلاديمير ديمبتيسكي بالإسكندرية، بالإجراءات الاحترازية المطبقة بأحد فنادق الإسكندرية، بعد قيامه بزيارة أحد الفنادق الكبرى بالثغر وتجربة إعاشة كاملة به.
جدًا، مضيفًا أن الأجواء مشجعة جدًا للنزلاء المحتملين، وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون السياحي بين مصر ورسيا بجهود مشتركة في ظل العلاقات الثنائية القوية.
وأكد قنصل روسيا - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الإجراءات المتبعة غاية في الدقة ومهنية
وأضاف، أن الخدمات كافة متاحة أيضًامع اتباع الإجراءات الاحترازية، موجهًا الشكر إلى القائمين على تلك الأعمال والجهد المميز.
قام قنصل روسيا بالإسكندرية بزيارة أحد الفنادق الكبرى ومشاهدة الإجراءات الاحترازية المطبقة على الطبيعة ومعايشة الخطوات الفعلية بدءًا من دخول الفندق واستلام الغرف وتناول الوجبات في المطعم ودخول الشاطئ وذلك بدعوة من رئيس مجلس إدارة غرفة السياحة بالإسكندرية علي المانسترلي.
كانت هذه تفاصيل خبر قنصل روسيا يشيد بالإجراءات الاحترازية بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.