الفلبين تسجل 1951 إصابة جديدة بـ "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية تسجيل 1951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أوضحت الوزارة -حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) اليوم /الثلاثاء/- أن عدد المصابين في البلاد منذ اندلاع الأزمة بلغ 70 ألفًا و764 شخصًا، مشيرة إلى وفاة شخصين آخرين لترتفع الوفيات إلى 1837 حالة وفاة، ارتفاع عدد المتعافين بعد تسجيل 209 حالات شفاء جديدة.

70 ألفًا و764 شخصًا، مشيرة إلى وفاة شخصين آخرين لترتفع الوفيات إلى 1837 حالة وفاة، ارتفاع عدد المتعافين بعد تسجيل 209 حالات شفاء جديدة.

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