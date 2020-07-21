الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين من الضفة الغربية عقب عمليات دهم وتفتيش لمنازلهم.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين (أب ونجله) من بيت لحم، كما اعتقلت ثلاثة آخرين من مخيم "الجلزون" شمال رام الله، بالإضافة إلى اعتقال آخر من بلدة الشيوخ في الخليل.

بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ - أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيين اثنين (أب ونجله) من بيت لحم، كما اعتقلت ثلاثة آخرين من مخيم "الجلزون" شمال رام الله، بالإضافة إلى اعتقال آخر من بلدة الشيوخ في الخليل.

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