نقل وزيرين في جنوب أفريقيا للمستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا نقل وزيرين إلى المستشفى وذلك بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.
أسبوع من تأكيد إصابته بفيروس كورونا، وتم إدخاله المستشفى بناءً على نصيحة أطبائه حتى يحظى برعاية طبية أفضل.
ذكرت الحكومة - في بيان نقله راديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء - أنه تم نقل وزير العمل في جنوب أفريقيا ثيمبيلاني نكسيسي، البالغ من العمر 61 عامًا، إلى المستشفى، وذلك بعد نحو
المشفى لإصابته بنفس الفيروس، كما أصيبت زوجته وستواصل الحجر الصحي في المنزل.. مشيرا إلى أن الحكومة أعربت عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وأوضحت أنه تم أيضًا نقل وزير الموارد المعدنية والطاقة جويدي مانتاشي، البالغ من العمر 65 عامًا، إلى
يذكر أن جنوب إفريقيا تعد خامس دولة على مستوى العالم الأكثر تضرراً من هذا الوباء وفقًا لأعداد الحالات المؤكدة بالإصابة.
وكانت وزارة الصحة في البلاد قد أعلنت إصابة اكثر من 373 ألف شخص حتى الآن ووفاة 5176 حالة.
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