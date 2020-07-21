أندونيسيا تسجل 1655 إصابة و81 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأندونيسية، تسجيل 1655 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" و81 حالة وفاة.



قال مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة أحمد يوريانتو - خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، وفقًا لما نقلته صحيفة (ذا

جاكرتا بوست) الإندونيسية: "إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 89 ألفًا و869 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 4 آلاف و320 حالة وفاة".



وأضاف يوريانتو: "أن إجمالي عدد المتعافيين من الفيروس ارتفع أيضًا إلى 48 ألفًا و466 حالة"، مشيرا إلى أنه من بين الإصابات الجديدة المعلنة اليوم، سُجلت 433 إصابة في جاكرتا ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 17 ألفًا و279 إصابة، فيما سُجلت 283 إصابة في مقاطعة جاوة الشرقية.

