“فالكون 9” قمر اصطناعي لـكوريا الجنوبية يدخلها نادي الفضاء العسكري

وأكدت دائرة برنامج المشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع، أن كوريا الجنوبية تصبح بذلك عاشر دولة في العالم تملك قمرا اصطناعيا عسكريا للاتصالات، يؤمن لجيشها “اتصالات عسكرية عبر الأقمار الصناعية متواصلة وآمنة”.

وسيبلغ القمر الاصطناعي مداره الواقع على ارتفاع 36 ألف كلم بعد أسبوعين، على أن يتولى الجيش الكوري الجنوبي التحكم به في أكتوبر بعد مرحلة من الاختبارات.

وتسعى سيول لتطوير قدراتها العسكرية فيما تدفع في اتجاه وقف العمل بترتيب مع الولايات المتحدة يقضي بتولي الأميركيين قيادة القوات المشتركة في حال نشوب حرب.

وتنشر واشنطن 28500 عسكري في كوريا الجنوبية للتصدي لخطر كوريا الشمالية.

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وانتهت الحرب الكورية عام 1953 بمجرد هدنة من دون توقيع اتفاق سلام، مما ترك البلدين عمليا في حالة حرب حتى الآن.

وفي السياق التاريخي لإطلاق الأقمار الاصطناعية، كان الاتحاد السوفييتي هو أول من أطلق قمراً اصطناعياً إلى الفضاء، وفي 1966، كانت هناك 6 دول فقط تملك أقماراً اصطناعية، هي: الولايات المتحدة، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وفرنسا.

وتعتبر الآن كوريا الجنوبية آخر الدول التي تملك قمراً اصطناعياً خاصاً بها في الفضاء، بينما هناك أكثر من 20 دولة في انتظار إطلاق أقمار اصطناعية على فترات زمنية مختلفة قادمة.

أما عربياً، فهناك 6 دول عربية تملك أقماراً اصطناعية؛ هي: مصر، والمغرب، والجزائر، والعراق، وقطر، والإمارات. وكانت مصر هي أول دولة عربية تطلق قمراً اصطناعياً عام 1998، بينما الإمارات هي الدولة العربية التي تملك أكبر عدد من الأقمار الاصطناعية برصيد 6 أقمار، تليها مصر برصيد 4 أقمار.