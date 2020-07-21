تأجيل محاكمة البشير إلى 11 آب المقبل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 يوليو 2020 01:16 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وكان الدفاع قد طالب بإرجاء جلسة محاكمة البشير، بحجة عدم توفر شروط التباعد الاجتماعي، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وطالب ممثل هيئة الدفاع بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية والتباعد داخل المحكمة.

وأفاد الإعلام السوداني، ان قضية تنفيذ الانقلاب العسكري عام 1989 المتهم بها عمر البشير تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.

وبدأت محاكمة البشير في وقت سابق من الثلاثاء، في قضية انقلاب عام 1989 الذي أوصله إلى سدة الحكم في البلاد، حيث بقي رئيسا لمدة 30 عاما قبل إطاحته إثر انتفاضة شعبية في أبريل 2019.

وقال رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، وقد جلس إلى جانبه قاضيان آخران: “هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفوعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع”.

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ويمثل 27 متهما من كبار معاونيه العسكريين من رموز النظام السوداني والمدنيين، ومن بينهم نائباه الفريق أول بكري حسن صالح وعلي عثمان طه، على خلفية اتهامات بتدبير انقلاب 30 يونيو عام 1989.

وصرح قانونيين لـ”سكاي نيوز عربية”، إن البشير ومساعديه متهمون بتقويض السلطة الدستورية والحنث بيمين الجيش السوداني، وهي اتهامات تتراوح عقوباتها بين السجن المؤبد والإعدام.

ومن أبرز الاسماء في القضية إضافة للبشير، نائباه علي عثمان طه، وبكري حسن صالح.

ونقلت كالة فرانس برس عن أحد ممثلي الاتهام معز حضره، إن المتهمين الـ 16 والرئيس السوداني السابق سيقدمون للمحاكمة بموجب المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 وهي تقويض النظام الدستوري والمادة 78 من نفس القانون وهي الاشتراك في الفعل الجنائي.

وقاد البشير في 1989 انقلابا عسكريا على حكومة الأحزاب الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، بإيعاز من الجبهة القومية الإسلامية ورئيسها حسن الترابي.

ويعتبر البشير الأطول حكما من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين، إذ بلغت فترة حكمه 30 عاما.

تشديد الإجراءات القانونية لكل مُنقلب على الأنظمة الديمقراطية.. وكان العنوان الأبرز في محاكمة البشير وسائر المتهمين الآخرين هو

تشديد الإجراءات القانونية لكل مُنقلب على الأنظمة الديمقراطية، والذين تنتظرهم جلسات طويلة لحين النُطق بالحكم.